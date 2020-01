Trump sull'Enterprise (o quasi): accusato di aver copiato il logo della Flotta Stellare

Solo il mese scorso lo statista aveva annunciato la nascita del nuovo programma spaziale chiamato Space Force , il cui obiettivo stando allo stesso rapporto della Difesa è "difendere meglio gli interessi vitali degli Stati Uniti nello spazio. Come gli altri rami militari, organizzerà, formerà e attrezzerà le forze per proteggere gli interessi relativi alla sicurezza nazionale nello spazio. La Cina e la Russia – si legge sempre nel documento – i nostri competitor strategici, stanno cercando in maniera evidente di ottenere risorse di combattimento nello spazio per neutralizzare le nostre nel caso di un conflitto”.

Nelle ultime ore, in risposta ad un Tweet di Donald Trump , sulla piattaforma si è scatenato un vero e proprio putiferio: fan della saga e coloro non sostengono la sua politica si sono uniti un unico coro, secondo il quale il Presidente degli Stati Uniti avrebbe copiato il logo della Flotta Stellare per la sua Space Force .

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 gennaio 2020

space force stealing its logo from star trek is another piece of evidence that we all died years ago and now live in a computer simulation — Oliver Willis (@owillis) 24 gennaio 2020

devastated that the trump administration rejected my space force logo. please respect my privacy at this time pic.twitter.com/9VpLrJum04 — Bobby Lewis (@revrrlewis) 24 gennaio 2020

The new #SpaceForce logo sure looks familiar... pic.twitter.com/ImpGtjo1Aj — Ben Warwick (@BenCBS4) 24 gennaio 2020

Space force: “hey can I copy your homework?”



Star Trek: “Yea just change it up a bit so it doesn’t look the same.”



Space force: “ok” pic.twitter.com/hvdglpgnpH — my cat & i are pro-choice (@non_fele) 24 gennaio 2020