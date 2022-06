Trust: Kate Winslet protagonista e produttrice della nuova serie limitata HBO

Dopo lo splendido successo di Omicidio a Easttown, Kate Winslet e HBO faranno nuovamente squadra per una nuova serie limitata in arrivo prossimamente. Si tratterà dell'adattamento per il piccolo schermo di Trust, romanzo best-seller di Hernan Diaz, pubblicato lo scorso maggio da Riverhead Books. La Winslet ricoprirà anche il ruolo di produttrice.

L'Hollywood Reporter riporta infatti che l'attrice sarà protagonista e produttrice di Trust, una nuova miniserie in fase di sviluppo presso la HBO. La serie è basata sull'omonimo romanzo best-seller di Hernan Diaz, pubblicato a maggio da Riverhead Books. Il romanzo di Diaz si svolge da quattro prospettive diverse in quattro generi distinti, quindi questa serie potrebbe risultare la più sperimentale delle tre serie HBO della Winslet (oltre alla già citata Omicidio a Easttown, l'attrice Premio Oscar aveva preso parte anche a Mildred Pierce nel 2011).

Per quanto riguarda la trama, la serie seguirà un ricco finanziere che legge un romanzo basato sulla sua vita e si arrabbia per la rappresentazione di lui e di sua moglie. Per vendicarsi, assume una segretaria per scrivere un libro di memorie che metta le cose in chiaro. La segretaria si rende presto conto che il finanziere vuole riscrivere la storia e il posto della moglie in essa.

Sia la Winslet che Diaz saranno produttori esecutivi di Trust. Poiché il progetto è stato appena avviato, non si sa nulla di altri membri del cast e della troupe.

La Winslet inizierà presto le riprese di Lee, un biopic basato sulla vita del fotografo Lee Miller, di cui è anche produttrice. Apparirà anche nel sequel del mega-franchise di James Cameron, Avatar: La Via dell'Acqua, in uscita a dicembre.

Intanto, scopriamo se ci sarà una seconda stagione di Omicidio a Easttown.