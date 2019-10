Truth Be Told: annunciata una nuova serie con protagonisti Octavia Spencer e Aaron Paul

Continuano le aggiunte al catalogo del servizio streaming Apple TV: dopo aver visto il trailer di See, scopriamo una nuova serie intitolata Truth Be Told con protagonisti Octavia Spencer e Aaron Paul.

Ecco la sinossi ufficiale dello show: "Dopo che l'emergere di nuove prove porta la podcaster Poppy Parnell a riaprire il caso di omicidio che l'ha resa famosa in tutto il mondo, rivede Warren Cave, l'uomo che ha fatto arrestare per sbaglio. Le sue nuove indagini dovranno affrontare temi complessi quali privacy, l'uso dei media e questioni etniche". Il personaggio interpretato da Aaron Paul ha passato venti anni in prigione, ma la riapertura del caso farà capire a Poppy che le sue azioni hanno portato all'arresto di un uomo innocente.

La serie è stata creata da Nichelle Tramble Spellman, autrice anche di "The Good Wife", mentre nel cast di Truth Be Told troveremo, oltre ai due famosi attori anche Lizzy Caplan, Mekhi Phifer, Michael Beach, Elizabeth Perkins e Ron Cephas Jones. Come avete potuto vedere dal trailer presente in calce alla notizia lo show sarà disponibile a partire dal prossimo 6 dicembre. In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con il nostro speciale di El Camino, film che avrà come protagonista Aaron Paul, nei panni del famoso Jesse Pinkman.