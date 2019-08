Truth Seekers, la serie di Simon Pegg e Nick Frost arriverà su Amazon Prime Video

Come riporta in esclusiva l'affidabilissimo Variety, l'annunciata ma non ufficializzata Truth Seekers di e con Simon Pegg e Nick Frost è stata acquistata da Amazon Prime Video, che la distribuirà internazionalmente come produzione originale, collaborando per la prima volta la Stolen Picture.

Come scrive il sito, Frost vestirà i panni di Gus, membro di un duo di cacciatori di fantasmi che si metterà all'opera per scoprire e indagare sulle apparizioni paranormali in tutto il Regno Unito. Visiteranno chiese infestate, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con una serie di gadget fatti in casa per rilevare la presenza di eventuali fantasmi e condividere poi le loro avventure online. Le loro esperienze soprannaturali si faranno sempre più intense e frequenti, terrificanti e anche mortali quando la coppia scoprirà una cospirazione che potrebbe minacciare l'intera razza umana.



Pegg reciterà nella serie nei panni di Dave, un personaggio di cui si sa ancora molto poco e che potrebbe essere l'altro membro dei cacciatori di fantasmi, anche se non è stato confermato nulla a differenza del Gus di Frost. La coppia produrrà anche insieme a Miles Ketley, co-fondatore insieme ai due della Stolen Picture. In merito, Frost ha dichiarato:



"Simon, Miles e io siamo davvero molto felici di sviluppare Truth Seekers insieme ai nostri nuovi partner di Amazon. È stata una vera gioia vedere questa storia legata alle cospirazioni paranormali dipanarsi in tutto il suo sobrio splendore. Il supporto di Amazon per la distribuzione del progetto come originale ci ha dato modo di capire che non potevamo scegliere partner più grande e migliore per questo progetto". Anche Pegg ha detto più o meno la stessa cosa, aggiungendo che al momento "avere un partner come Amazon è davvero un vantaggio enorme in un momento simile".



Truth Seekers sarà composta da 8 episodi della durata di circa 30 minuti l'uno. Le riprese inizieranno già a settembre e la sceneggiatura è firmata d Pegg e Forst, mentre tra gli altri produttori spiccano anche James Serafinowicz e Nat Saunders. A dirigere troveremo Ketley e Jim Field Smith.