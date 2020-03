Trying: primo trailer ufficiale per la comedy Apple con Rafe Spall ed Esther Smith

Apple ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Trying, nuova serie comedy con protagonisti Rafe Spall, Esther Smith e Imelda Staunton che racconta di una coppia di trentenni e dei loro amici che imparano a crescere, a sistemarsi e a trovare qualcuno da amare.

Ecco la sinossi ufficiale dello show: "Tutto ciò che Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) vogliono è un bambino, ma è l'unica cosa che non possono avere. Come faranno a programmare i prossimi 50 anni se non possono mettere su famiglia? Dopo aver escluso ogni altra opzione, Nikki e Jason decidono di adottare e si trovano di fronte a un mondo di nuove e sconcertanti sfide. Fra amici disfunzionali, famiglia svitata e vite caotiche, la commissione per le adozioni li giudicherà pronti a diventare genitori?"

Scritta da Andy Wolton e diretta da Jim O Hanlon (Catastrophe, The Punisher, A Touch Of Cloth), la serie sarà disponibile nel catalogo di Apple TV+ a partire dal 1° maggio. Potete trovare il filmato e le immagini ufficiali dello show rispettivamente in cima e in calce alla notizia.

Ricordiamo che Apple TV+ si è unito agli altri servizi di streaming nell'abbassare il bitrate in Europa per evitare un collasso della rete dovuto all'emergenza Coronavirus. A proposito della piattaforma della compagnia di Cupertino, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Amazing Stories.