Tuca & Bertie: primo sguardo alla serie animata dai creatori di BoJack Horseman

Netflix ha diffuso in streaming una prima featurette in cui possiamo finalmente scoprire Tuca & Bertie, nuova serie animata tra i cui produttori c’è anche Raphael Bob-Waksberg, il creatore di BoJack Horseman.

Tuca & Bertie è una comedy che ruota attorno all'amicizia tra due uccelli trentenni che condividono lo stesso appartamento. Tuca è un tucano vanitoso e pieno di sé, e Bertie, dal carattere più ansioso e che sogna perennemente ad occhi aperti. Tiffany Haddish presterà la propria voce a Tuca nella serie mentre Ali Wong sarà quella di Bertie.

La serie animata è stata creata da Lisa Hanawalt (BoJack Horseman) e la prima stagione sarà composta da un totale di 10 episodi. Hanawalt è anche produttrice esecutiva accanto a Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman), Noel Bright (BoJack Horseman, Friends), Steven A. Cohen (BoJack Horseman, Jack & Bobby) e alla stessa Tiffany Haddish. Il reparto d’animazione è stato curato dalla Shadowmachine.

La Haddish è nota negli Stati Uniti per aver fatto parte del film campione d’incassi Girls’ Trip, ed ha avuto recentemente anche un ruolo da doppiatrice in The LEGO Movie 2 nei panni di Queen Watevra Wa’Nabi. La rivedremo nella commedia Limited Partners, al fianco delle colleghe Rose Byrne e Salma Hayek, così come - sempre in qualità di doppiatrice - nel sequel The Secret Life of Pets 2, nei panni di Daisy.

La Wong ha già un curriculum nel mondo del doppiaggio nelle serie animate che comprende The Angry Birds Movie, The Lego Ninjago Movie e Ralph Spacca Internet, nei panni di Felony.

La prima stagione di Tuca & Bertie sarà diffusa sulla piattaforma digitale il prossimo 3 maggio.