Tuca & Bertie: il trailer ufficiale della nuova serie Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della serie animata Tuca & Bertie, che avrà per protagonisti due uccelli antropomorfizzati, interpretati da Tiffany Haddish e Ali Wong. La prima stagione sarà disponibile in streaming dal 3 maggio.

Tuca & Bertie è una commedia sull'amicizia tra due donne-uccello trentenni che vivono nello stesso condominio: Tuca (Tiffany Haddish), un tucano arrogante e senza preoccupazioni, e Bertie (Ali Wong), un usignolo ansioso e che sogna ad occhi aperti. La serie animata per adulti presenterà anche le voci di Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Amber Ruffin (Late Night with Seth Myers), Nicole Byer, Richard E. Grant, John Early (Search Party), Reggie Watts (The Late Late Show with James Corden), Tig Notaro (Transparent) e Jermaine Fowler (Superior Donuts).

Creatrice della serie è Lisa Hanawalt di BoJack Horseman serie rinnovata per la sesta stagione. La prima stagione sarà composta da dieci episodi. Hanawalt è anche produttore esecutivo insieme a Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright, Steven A. Cohen (con i quali ha lavorato in BoJack Horseman) e alla stessa Haddish.

Il trailer mostra la vita quotidiana delle due coinquiline, il loro rapporto di amore-odio da "strana coppia" e alcuni dei personaggi che compariranno nelle loro vite. Tiffany Haddish è nota al pubblico per il suo ruolo da protagonista nella commedia Girls' Trip. Recentemente ha prestato la voce alla regina Watevra Wa'Nabi in The Lego Movie 2, e doppierà Daisy in Pets 2 di cui è uscito il trailer ufficiale.

Ali Wong ha esperienza nel doppiaggio di film d’animazione come The Angry Birds Movie, The Lego Ninjago Movie e Ralph Spacca Internet.