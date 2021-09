TUDUM, il programma dell'evento Netflix: Bridgerton, Stranger Things e molto altro

Si parla ormai da diverse settimane di TUDUM, l'evento globale di Netflix durante il quale verranno svelate tante informazioni e anteprime sui film e le serie più attese del servizio streaming, ma adesso è stato finalmente svelato un programma. Cosa ci aspetta?

Sabato 25 settembre alle ore 18:00 avrà inizio TUDUM, il grande evento di Netflix che gli abbonati della piattaforma attendono con ansia per scoprire cosa ci riservano i nuovi progetti in arrivo.

Ciò che sapevamo finora finora su TUDUM, tuttavia, non era nulla di troppo specifico: eravamo infatti a conoscenza della sua durata (tre ore), del fatto che vi avrebbero partecipato tantissime star, e che vi sarebbero stati mostrati dei contenuti in esclusiva su tutti i titoli più hot dei prossimi mesi.

Ora però abbiamo nuove informazioni, perché è finalmente stato svelato il programma dell'evento: sappiamo ad esempio che vedremo un'anteprima del live-action di Cowboy Bebop, di The Sandman e di Vikings: Valhalla, come anche della quarta stagione di Cobra Kai; sappiamo che avremo modo di dare un primo sguardo alle nuove stagioni di Bridgerton e Ozark, che avremo un trailer per la seconda stagione di Emily in Paris, e un augurio speciale da Imelda Staunton la nuova interprete della Regina Elisabetta II in The Crown; e, ovviamente, non mancheranno le sorprese a tema Stranger Things.

E se volete scoprire quali saranno tutti i titoli e le star presenti questo sabato, nella nostra gallery in calce alla notizia trovate il programma completo.