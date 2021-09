Tudum, seguiamo l'evento Netflix in diretta su Twitch dalle 17:00

Oggi è il grande giorno dell’evento globale di Netflix, TUDUM, che ci svelerà tantissime e attesissime informazioni sulle serie ed i film più attesi della piattaforma di streaming. Se volete, potete seguire l’evento in diretta con noi su Twitch dalle ore 17:00.

L’evento di Netflix inizierà oggi alle ore 18:00 e in compagnia della redazione di Everyeye.it potrete approfondire e discutere insieme le ultime novità della cultura geek a partire dalle ore 17.00.

Lilly Singh presenterà la prima ora, che include una clip esclusiva del nuovo film Red Notice e le anteprime sulle nuove stagioni di Bridgerton e Ozark oltre che una speciale sorpresa su Stranger Things.

Le star della serie, Finn Wolfhard e Caleb McLaughlin, presenteranno la seconda ora che ci permetterà di dare una prima occhiata a The Sandman, Vikings: Valhalla e alla quarta attesissima stagione di Cobra Kai, oltre a una anticipazione per il nuovo film Extraction e un uno sguardo esclusivo al live-action di Cowboy Bebop.

Nicola Coughlan, la Penelope di Bridgerton, fungerà da maestro di cerimonie per la terza e ultima ora, con momenti salienti come il primo teaser e la data della premiere per Emily in Paris 2, un saluto speciale dalla nuova regina di The Crown Imelda Staunton, una clip esclusiva da il nuovo film Don't Look Up, il video dietro le quinte con il cast di The Umbrella Academy e nuove anticipazioni e ultime notizie sulla seconda stagione di The Witcher.

Più di 145 grandi star e creatori di tutto il mondo, che rappresentano oltre 100 serie, film e speciali, si uniranno al palco virtuale per questa emozionante giornata piena di esclusive, non vi resta che collegarvi oggi alle 17:00 su Twitch, vi ricordiamo che con l'attivazione della campanella potete ricevere le nostre notifiche poco prima dell'inizio della diretta, per sviscerare insieme a Everyeye.it tutti gli argomenti più caldi di giornata.