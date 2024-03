Tulsa King 2, cosa accadrà nella prossima stagione? Le anticipazioni sulla trama

Manca ancora un bel po' di tempo all'uscita della seconda stagione di Tulsa King: i nuovi episodi della serie con Sylvester Stallone arriveranno su Paramount+ presumibilmente non prima della primavera del 2025, ma l'hype viaggia già su livelli importanti e, come sempre, ci porta a voler sapere qualcosa il prima possibile.

A pochi giorni di distanza dall'annuncio della seconda stagione di Tulsa King, naturalmente, è praticamente impossibile avere a disposizione dettagli concreti per quanto riguarda la trama dei prossimi episodi: da Paramount al momento tutto tace, per cui non resta che provare a fare qualche ipotesi basata su ciò che abbiamo visto nel finale della prima stagione di Tulsa King.

È facile, ad esempio, immaginare che almeno per i primi episodi al nostro Dwight Manfredi toccherà barcamenarsi tra avvocati e dintorni: nell'ultimo episodio della scorsa stagione il personaggio interpretato da Sylvester Stallone ha infatti subito il tradimento di Stacy, che utilizza il nostro boss come merce di scambio per riottenere il suo posto all'interno dell'FBI.

Dwight dovrà quindi cercare di evitare la pena, sempre ammesso che la premiere della nuova stagione non ce lo presenti già condannato; l'impressione, inoltre, è che la questione con Chickie sia ancora completamente aperta: la seconda stagione dovrà quindi mostrarci come evolverà il rapporto tra i due. E voi, cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti!