Tulsa King 2, Frank Grillo raggiunge Stallone nel cast dei nuovi episodi

La seconda stagione di Tulsa King si arricchisce con la presenza di Frank Grillo nel cast principale della serie ideata da Taylor Sheridan e interpretata da Sylvester Stallone. L’attore, noto per il suo ruolo nella saga di La Notte del Giudizio, porterà in scena un mafioso interessato a mettere le mani sugli affari che girano intorno a Tulsa.

Dopo aver condiviso le parole di Sylvester Stallone sulla seconda stagione di Tulsa King, torniamo ad occuparci dello show per riportare la notizia dell’aggiunta nel gruppo di attori dell’artista di New York, già entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe e chiamato a ritrarre Ferruccio Lamborghini nel film del 2022 dedicato alla sua figura.

Grillo interpreterà Bill Bevilaqua, mafioso di Kansas City e nuovo rivale di Dwight Manfredi per quanto riguardi il controllo di Tulsa.

Ricordiamo che la serie segue le vicende del capo della magia newyorkese Dwight Mandredi, appena uscito di prigione dopo 25 anni di reclusione, esiliato senza troppi complimenti dal suo boss e inviato a Tulsa, in Oklahoma. Deciso a portare avanti i propri interessi, il Generale costituisce una squadra composta da elementi improbabili per costruire un nuovo impero criminale in un luogo con cui non sembrerebbe avere nulla a che fare.

Le riprese del secondo capitolo dello show, atteso per il prossimo autunno sono già cominciate tra Atlanta e l’Oklahoma, mentre la prima stagione è già stata pubblicata anche in Italia ed è disponibile sulla piattaforma Paramount+.

In attesa di poter sapere qualcosa di più sui nuovi episodi, vi lasciamo a un’analisi di tutto quello che dovete sapere sulla seconda stagione di Tulsa King.

Su Battlestar Galactica La Serie Completa (Box da 23 Dischi) è uno dei più venduti di oggi.