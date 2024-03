Tulsa King 2, quando esce la prossima stagione della serie con Sylvester Stallone?

Anche se non ci è ancora dato sapere molto sulla seconda stagione della serie televisiva, il ritorno di Terence Winter a bordo del team creativo di Tulsa King lascia supporre che il lavoro sulla sceneggiatura potrebbe adesso procedere senza intoppi.

Di intoppi, in effetti, ce ne sono stati parecchi da quando Tulsa King è stato rinnovato per una seconda stagione. L’annuncio arrivò infatti a Novembre 2022, molto a ridosso della prèmiere della serie con protagonista Sylvester Stallone. Le divergenze creative tra Taylor Sheridan e Terence Winter prima e gli scioperi ad Hollywood dopo, hanno certamente contribuito a rallentare l’inizio delle riprese. Adesso, anche se non è stato ancora reso noto il nome del nuovo showrunner (Winter ritornerà “soltanto” nella veste di sceneggiatore e produttore esecutivo), gli animi sembrano essersi distesi.

È fresco, anzi freschissimo, un aggiornamento: le riprese inizieranno “presto” e si svolgeranno non più ad Oklahoma City ma ad Atlanta per evitare di sottoporre nuovamente cast e troupe ad un insostenibile clima afoso. Allo stato attuale delle cose e in attesa di notizie certe (sulle quali vi terremo aggiornati), è possibile quindi fare soltanto congetture in merito alla data di uscita di Tulsa King 2.

Le riprese della prima stagione iniziarono nei primi mesi del 2022 per concludersi ad agosto dello stesso anno, con il debutto della serie su Paramount+ il 13 novembre 2022. Considerato questo, e ipotizzando che la produzione inizierà davvero di qui a breve, le riprese di Tulsa King 2 non dovrebbero concludersi prima di novembre-dicembre 2024, con l’esordio dello show in piattaforma (ancora Paramount+) tra marzo e aprile 2025.