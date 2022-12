Tulsa King 2: la serie è stata rinnovata per una seconda stagione da Paramount+!

Secondo Paramount+, il debutto di Tulsa King è stato il giorno di maggior numero di abbonati nella storia della piattaforma. Dati alla mano quindi, era più che prevedibile che la serie venisse rinnovata per una seconda stagione, nonostante i dubbi del suo attore protagonista.

Recitare in un film è cosa ben diversa dal farlo per una serie tv. Lo ha sperimentato sulla propria pelle Sylvester Stallone che, dinanzi ai ritmi serratissimi della produzione di Tulsa King, si è sentito sopraffatto (e non poco) dalla mole di lavoro. Con una seconda stagione appena confermata, l'attore nutre infatti più di qualche dubbio sul suo ritorno sul set.

La bega Stallone verrà certamente affrontata dagli addetti ai lavori ma per il momento, dato il successo dei primi 10 episodi della serie, l'attenzione è tutta concentrata su Tulsa King 2 e sull'inizio delle sue riprese ancora non annunciato. Per Paramount+ e Taylor Sheridan si prospetta un futuro intenso e ricco di progetti di tutto rispetto tra i quali spiccano, oltre al già citato Tulsa King: la serie western moderna Yellowstone (ora in onda con la quinta stagione), la serie prequel dello show 1923 con Harrison Ford e Helen Mirren, in uscita il 18 dicembre sulla piattaforma e Mayor of Kingstown con Jeremy Renner, che debutterà con la seconda stagione a gennaio.

Abbiamo decisamente l'imbarazzo della scelta grazie ad un catalogo Paramount+ che si sta arricchendo sempre di più. Non ci resta, inoltre, che attendere ancora un po' prima di poter mettere le mani anche su Tulsa King 2!