Tulsa King 2: Sylvester Stallone farà la nuova stagione, torna anche Terence Winter

Sembra essere tornato il sereno su Tulsa King grazie ai buoni rapporti ristabiliti tra Taylor Sheridan, creatore della serie, e Terence Winter, showrunner della prima stagione. Dopo l'addio al termine del primo ciclo di episodi, Winter tornerà a lavorare allo show anche nella seconda stagione, insieme a Sylvester Stallone.

Nella serie tv di Paramount+Tulsa King, Stallone interpreta un boss del crimine che stabilisce un nuovo impero in Oklahoma. La star di Rocky ha partecipato anche alla scrittura della sceneggiatura insieme a Terence Winter, che si occuperà anche dei nuovi episodi. Dopo il divorzio tra Winter e Sheridan le divergenze paiono ristabilite.



La visione creativa sarà affidata ad un regista e un produttore esecutivo mentre Winter e Stallone si occuperanno soltanto della scrittura. Nessun showrunner è stato designato quindi Terence Winter sarà accreditato soltanto come sceneggiatore.

Nel frattempo, lo sceneggiatore è impegnato anche nella scrittura di A Murder in Hollywood e co-scriverà Midge, per la casa di produzione di Leonardo DiCaprio Appian Way, dopo aver lavorato al biopic su Bob Marley.



"È stato davvero rivitalizzante lavorare con qualcuno che si preoccupa solo del materiale" ha spiegato a Indiewire Terence Winter riferendosi al collega Stallone.

Nel cast della serie, limitatamente alla prima stagione, anche Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Martin Starr, Garrett Hedlund e Annabella Sciorra.



Su Everyeye è disponibile il trailer della prima stagione di Tulsa King.