Tulsa King, un attore del cast rassicura i fan: 'Non temete, nella Stagione 2 ci sarò'

Dopo essere approdato su Paramount+, Tulsa King ha ottenuto un notevole successo di pubblico conquistando una schiera di fan. La serie con Sylvester Stallone è stata creata da Taylor Sheridan, che dopo aver creato l'universo di Yellowstone, sta in pratica plasmando l'offerta della piattaforma. Tuttavia, erano emersi dei problemi per la Stagione 2.

Mentre il ritorno di Stallone nei panni di Dwight Manfredi nella seconda stagione non è mai stato in dubbio, la stessa cosa non si poteva dire del resto del cast. Tuttavia, è arrivata la conferma che almeno un altro volto del cast tornerà nei nuovi episodi.

Infatti, Martin Starr ha recentemente confermato che tornerà a vestire i panni del riluttante socio d'affari di Manfredi, Bodhi. La conferma è arrivata nel corso di un'intervista concessa dall'attore a Comic Book a margine della promozione della terza stagione di Party Down. Sebbene Starr sia apparso solo in due episodi della serie Paramount+, farà sicuramente piacere agli appassionati dello show sapere che il suo personaggio farà ritorno.

Tulsa King è riuscito a conquistarsi un pubblico piuttosto numeroso alla sua uscita, indubbiamente grazie al fatto che si trattava del primo ruolo televisivo di Sylvester Stallone. Naturalmente, il nome dello sceneggiatore Taylor Sheridan noto ai tantissimi fan di Yellowstone e dei rispettivi spin-off attualmente in onda ha sicuramente aiutato ad allargare questa platea.

L'unico inconveniente incontrato finora dalla serie è stata l'uscita di scena dello showrunner di Tulsa King, Terence Winter. Sodale collaboratore di Martin Scorsese (sue le sceneggiature di The Wolf of Wall Street, Boardwalk Empire e I Soprano), lo showrunner ha lasciato la serie Paramount+ per divergenze creative dopo aver modellato l'idea iniziale della prima stagione insieme a Sheridan.

Tuttavia, questo non ha fermato Paramount+ che ha tutta l'intenzione di costruire attorno a Tulsa King un nuovo franchise, proprio come già fatto per Yellowstone.