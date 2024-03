Tulsa King, come finisce la prima stagione della serie con Sylvester Stallone?

Tulsa King avrà la sua seconda stagione: dopo un finale di stagione da togliere il fiato, tutte le nostre domanda avranno finalmente le risposte che meritano. Tuttavia dovremmo aspettare ancora un po' per il debutto dei nuovi episodi e nell'attesa vi rinfreschiamo un po' la memoria.

Come finisce la prima stagione di Tulsa King? Dwight Manfredi, interpretato dall'iconico Sylvester Stallone, è uscito di prigione dopo 25 anni e adesso è pronto a fondare un impero criminale nella piccola cittadina di Tulsa. E sembrerebbe essere vicinissimo al suo obiettivo se non che, proprio nell'ultimo episodio, ci troviamo davanti alla resa dei conti: il Generale si trova attaccato sia dalla sua ex famiglia d'appartenenza capitanata da Chickie e la banda di motociclisti di

Caolan Waltrip, i Black MacAdams.

L'episodio finale, dal titolo "Buona Strada", si apre con un flashback che rivela il motivo dietro i 25 anni di prigione di Dwight: l'uomo, infatti, è stato giudicato colpevole al posto di Chickie per un omicidio commesso effettivamente da quest'ultimo che ha torturato Ripple fino a quando un incendio è scoppiato nella stanza e ha visto Dwight sparare all'uomo come atto di carità.

Tornando ai giorni nostri, il confronto tra Chickie e Dwight risulta deludente: il primo, privo della carisma del personaggio di Sylvester Stallone, torna a New York con la coda tra le gambe in uno scontro flash che lascia tutto il tempo a Dwight di scontrarsi con Caolan Waltrip. È tempo per i boss di Tulsa di scontrarsi: il Generale attraverso l'aiuto di Godhi pulisce, fino all'ultimo centesimo, il conto di Waltrip per poi versare tutti i soldi su quello di Dwight. Il leader dei Black MacAdams non perde tempo e mette in atto la sua vendetta avventandosi sul bar del Generale che però aveva già previsto questa mossa. Dopo un vero e proprio massacro Dwight spara e uccide Caolan, consacrandosi come re di Tulsa.

Ma se la morte del boss rivale è grande motivo di orgoglio per Dwight, il finale cliffhanger della prima stagione ci mostra il vero esito dell'improbabile amicizia tra Stacy (Andrea Savage) e Dwight: l'agente dell'FBI adopera l'uomo come merce di scambio per riavere il proprio posto di lavoro e così durante l'inaugurazione del bar, l'ATF irrompe e arresta il Generale. Riuscirà Dwight ad evitare la pena? Il regno di Caolan Waltrip è davvero finito?

Scopriremo quale sarà il destino di Dwight solo nella seconda stagione (e si parla già di un franchise di Tulsa King)