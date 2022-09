Tulsa King, concluse le riprese della prima stagione: Stallone anticipa sulla stagione 2!

Si sono concluse a Tulsa, in Oklahoma, le riprese della prima stagione di Tulsa King, la nuova serie tv targata Paramount+ creata da Taylor Sheridan e in cantiere dallo scorso mese di marzo. Garanzia di qualità potrebbe essere la presenza di Terence Winter (I Soprano, Boardwalk Empire) come showrunner del progetto.

Sylvester Stallone è la star della serie nel ruolo di Dwight 'The General' Manfredi, un mafioso appena uscito di prigione e inviato a Tulsa per creare una nuova organizzazione mentre cerca di ambientarsi e adattarsi ad un ambiente completamente nuovo. Ecco la data d'uscita di Tulsa King.



La prima stagione deve ancora essere pubblicata sulla piattaforma streaming ma Sly si è portato avanti e di recente ha condiviso un video girato durante il party di chiusura della produzione in cui accenna ad un futuro dello show con una seconda stagione:"Continuate a lottare, vi adoro ragazzi, alla prossima stagione!".



Il riferimento di Stallone è chiaro e probabilmente l'attore è già consapevole che la serie otterrà un rinnovo. In genere la produzione attende sempre di constatare i risultati della prima stagione prima di annunciare il rinnovo ma evidentemente Stallone è convinto che il rinnovo di Tulsa King verrà ufficializzato.



Sul nostro sito potete godervi il primo trailer di Tulsa King, l'ultimo progetto tv con protagonista Sylvester Stallone.