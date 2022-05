Tulsa King, Garrett Hedlund nel cast della serie Paramount con Sylvester Stallone

Garrett Hedlund si è unito ufficialmente al cast della serie Paramount+ capitanata da Sylvester Stallone e intitolata Tulsa King, come riportato da Variety. Hedlund è soltanto l'ultimo nome in ordine temporale ad arricchire il cast della serie tv con protagonista la celebre star di Rocky, Rambo e I mercenari.

Tulsa King racconta le vicende del capo della mafia di New York, Dwight 'The General' Manfredi (Sylvester Stallone) subito dopo esser stato rilasciato dalla prigione a 25 anni dal suo arresto ed esiliato senza tante cerimonie a Tulsa dal nuovo boss, dove aprirà un negozio. Una volta compreso che la sua famiglia mafiosa ha cattive intenzioni nei suoi confronti, Dwight inizia a costruire lentamente un team composto da un gruppo di personaggi improbabili che lo possano aiutare a creare un nuovo impero criminale in un luogo insolito. Nel frattempo è già disponibile la prima foto di Stallone in Tulsa King.



Hedlund comparirà nel ruolo di Mitch Keller, nativo dell'Oklahoma ed ex bull rider ritiratosi prematuramente a causa delle proprie dipendenze.

Insieme a Stallone e Hedlund nella serie reciteranno Andrea Savage, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will e AC Peterson. Anche Martin Starr sarà in Tulsa King, con Terrence Winter in qualità di showrunner e produttore del progetto.



Garrett Hedlund ha esordito al cinema nel film Troy, e da allora è apparso in lungometraggi come Mudbound, Tron: Legacy e A proposito di Davis.