Tulsa King, Paramount+ la considera 'la nuova Yellowstone': si punta al franchise!

Paramount+ è un servizio relativamente giovane in alcune regioni e non si fa alcun problema ad ammettere, candidamente, di voler "trasformare qualsiasi cosa in franchise perché è ciò che piace alla gente". Ora avrebbe intenzione di farlo con Tulsa King con Sylvester Stallone, che considera la nuova Yellowstone.

Paragone quantomeno ardito. Anche solo alla luce delle vittorie ai Golden Globes 2023, tenutisi ieri notte ma a cui Kevin Costner non ha potuto partecipare per ritirare il suo premio a Miglior Attore in una Serie Drammatica – per Yellowstone, appunto – a causa delle alluvioni di Santa Barbara. Yellowstone procede ormai filata da 5 stagioni, è stato il primo vero franchise lanciato da Paramount nell’era dello streaming e a ben guardare è una delle più grandi IP d’invenzione recente portare a franchise. E che, soprattutto, se lo siano meritato.

Ben quattro prequel usciti o in lavorazione, l’ultimo 1923 con Harrison Ford e Helen Mirren, ma aspettiamo quelli ambientati negli Anni ’40 e ’60. Insomma, prima di arrivare a un franchise, Yellowstone se l’è dovuto guadagnare. E che adesso già si punti ad altrettanto con Tulsa King, potrebbe essere un azzardo. Certo, la serie ganster con Stallone ha ottenuto ottimi numeri su Paramount+. Ed è stata proprio la critica a definire Tulsa King: “I Soprano che incontrano Yellowstone”.

Alla domanda di IndieWire su un possibile franchise per Stallone, ecco la risposta di Tanya Giles ( Chief Programming Officer di Paramount+): “La risposta breve è: assolutamente. Siamo aperti alle possibilità, a tutto. Ciò che amiamo fare è prendere questa preziosa IP e trasformare qualsiasi cosa in un franchise, perché crediamo che ci sia un mondo di narrazione da raccontare che il pubblico possa apprezzare e con cui possa amare i personaggi. Vediamo dove può portarci". La struttura potrebbe essere la stessa di Yellowstone: non veri e propri capitoli sequel o prequel, ma miniserie spin-off da distribuire in contemporanea allo show principale.

Voi cosa ne pensate? Avete visto Tulsa King? Ditecelo nei commenti!