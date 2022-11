Tulsa King, la nuova serie Paramount con Sylvester Stallone fa impennare gli abbonamenti

Lo scorso fine settimana ha debuttato l'ultima serie Paramount di Taylor Sheridan, Tulsa King, interpretata dall'icona del cinema anni '80 Sylvester Stallone. A quanto pare, la sola presenza di Stallone nel cast ha consentito un'impennata di abbonamenti al servizio streaming Paramount+, necessario per vedere il primo episodio della nuova serie.

Come per Yellowstone (in cui il protagonista è il Premio Oscar Kevin Costner), l'interesse per Tulsa King è stato immediato perché il protagonista era un attore di grande calibro e, a quanto pare, il nome di Stallone ha contribuito a far crescere i numeri del servizio di streaming Paramount+. Tra la première della serie Tulsa King e una forte programmazione di partite della NFL in diretta sulla CBS, domenica Paramount+ ha registrato un giorno record di iscrizioni.

Il 13 novembre è stato registrato il maggior numero di iscrizioni a Paramount+ in un solo giorno rispetto a qualsiasi altro giorno nella storia della piattaforma. Paramount attribuisce il massiccio afflusso di nuovi abbonati al debutto di Tulsa King e alle varie partite della NFL che la gente ha potuto guardare in diretta streaming.

"Si tratta di un traguardo significativo per Paramount+ e di un chiaro indicatore del fatto che la nostra strategia di offrire un prodotto completo per tutta la famiglia, che comprenda sport di primo piano, ultime notizie e un'ampia gamma di programmi originali di alto livello, sta funzionando", ha dichiarato Tanya Giles, chief programming officer di Paramount Streaming. "La combinazione tra l'espansione dell'universo di Taylor Sheridan con nuovi show originali molto attesi come Tulsa King e l'urgenza di seguire gli eventi in diretta sta stimolando la nostra crescita e ci fa affermare ulteriormente come leader nello streaming".

Tulsa King racconta la storia di Dwight “The General” Manfredi, un ex boss di New York che, dopo 25 anni di carcere, si trova costretto a vivere nella cittadina di Tulsa in Oklahoma. L'uomo, resosi così conto di essere stato abbandonato da molti fedeli membri della famiglia mafiosa di appartenenza, decide di dar vita ad una propria cosca locale, reclutando in giro per la città improbabili e strambi personaggi, che lo aiuteranno a costruire un nuovo impero criminale in un luogo totalmente nuovo e diverso da quelli conosciuti sino ad allora.

Se non l'avete ancora fatto, recuperate il trailer di Tulsa King e le dichiarazioni di Stallone sul suo personaggio.