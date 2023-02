Tulsa King: la serie con Sylvester Stallone perde lo showrunner per divergenze creative

Tulsa King è il nuovo fenomeno di Paramount, che da quando è esplosa grazie al successo di Yellowstone sembra azzeccarne una dopo l'altra, grazie al talento degli attori messi in campo, tutte stelle del cinema: da Kevin Costner a Harrison Ford, passando per Sylvester Stallone. Tuttavia, lo showrunner ha deciso di lasciare per divergenze creative.

Dopo aver rinnovato Tulsa King per una Stagione 2 sembrava stesse procedendo tutto senza intoppi, ma in queste ultime ore, secondo quanto riportato da Deadline, Terence Winter ha annunciato che lascerà la serie come showrunner dalla prossima stagione, ma rimarrà produttore esecutivo. Il report parla di "divergenze creative".

Non sono stati forniti dettagli su cosa questo significhi in realtà, ma la testata fa notare che in un'intervista precedente Winter aveva accennato ad alcune divergenze di opinione con il creatore della serie Taylor Sheridan. Winter, un veterano del piccolo schermo, che vanta titoli come I Soprano e Boardwalk Empire, secondo quanto riferito, si dedicherà a nuovi progetti.

"Era essenzialmente la stessa idea", ha dichiarato Winter a Deadline, parlando delle differenze tra l'idea di Sheridan per la serie e la sua. "Nella sua versione il nostro personaggio, Dwight, era una specie di settantacinquenne di basso livello della mafia. Non era mai stato in prigione, non aveva una famiglia ed era stato mandato a Kansas City come ricompensa per una vita di servizio. Quando l'ho preso in mano, ho sentito che volevo esplorare l'idea di un uomo di 75 anni, al tramonto della sua vita, a cui rimane solo una quantità limitata di tempo e che vuole fare qualcosa di significativo. Ho pensato che sarebbe stato più potente se avesse trascorso gli ultimi 25 anni in prigione e si aspettasse di essere ricompensato. Invece viene spedito dal figlio del boss a Tulsa.... Gettare un tipo come Dwight nel bel mezzo del paese dei cowboy mi sembrava più ricco di possibilità".

L'addio di Winter a Tulsa King segna l'ultima grande novità nel regno televisivo di Taylor Sheridan. All'inizio di questa settimana è arrivata la notizia che la serie di successo Yellowstone potrebbe chiudere i battenti, con Kevin Costner che avrebbe preso in considerazione l'idea di lasciare lo show. Le voci e i resoconti diffusi su Internet hanno dipinto un quadro in cui Yellowstone potrebbe giungere al termine, con Costner che lascerebbe la serie e Matthew McConaughey che potrebbe sostituirlo come protagonista di una nuova serie parallela. Paramount Network ha però smentito queste voci e ha dichiarato che Yellowstone continuerà.