Tulsa King, lo showrunner sulla cancellazione di Gotham: 'Divergenze creative con Reeves'

Poche settimane fa ha debuttato su Paramount Tulsa King, la nuova serie creata da Taylor Sheridan con protagonista Sylvester Tallone. Recentemente, lo showrunner Terence Winter ha parlato del progetto in una nuova intervista a The Wrap. Ecco cos'ha raccontato.

"Taylor mi ha contattato, tramite i nostri agenti comuni, e mi hanno detto che aveva scritto questo pilot, molto velocemente, nel corso di un paio di giorni. Penso che sia stata un'idea di Taylor dire: "Beh, c'è un ragazzo che penso potrebbe occuparsene, è Terry Winter. Perché non vedi se è interessato? E non appena hanno detto Taylor Sheridan e Sylvester Stallone, quasi non ho dovuto leggerlo. Ero tipo “Fantastico. Dove mi iscrivo?" Poi l'ho letto e l'ho adorato e ho avuto alcune idee mie. Ho fatto una chat su Zoom con Taylor. Gli ho detto cosa volevo fare. Ha detto: 'Fantastico, vai a fare le tue cose'. È stato un processo davvero semplice", ha dichiarato Winter.

In precedenza, lo showrunner stava lavorando allo show di Gotham insieme a Matt Reeves, che è stato poi cancellato: "E' stato puramente un caso di differenze creative. Stavamo per fare un crudo spettacolo poliziesco ambientato nel mondo del dipartimento di polizia di Gotham City. Ho fatto un paio di bozze e non ci sono mai arrivato davvero, immagino, per Matt Reeves e compagnia. Abbiamo semplicemente deciso di separarci piuttosto che continuare a sbattere la testa contro il muro, vedevamo lo spettacolo in modo diverso. Ma è stato del tutto amichevole".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Tulsa King è stato rinnovato per una seconda stagione.