Tulsa King, quante stagioni della serie con Stallone ha in programma Paramount+?

Dopo anni di carriera da leggenda incontrastata del grande schermo, Sylvester Stallone ha deciso di conquistare anche il mondo della serialità televisiva: con Tulsa King il nostro Sly si è tolto la soddisfazione di prender parte per la prima volta a una serie TV da protagonista assoluto, ma per quanto tempo potrà farlo ancora?

Partiamo da una certezza: Stallone tornerà insieme a Terence Winter per la seconda stagione di Tulsa King, con il suo Dwight Manfredi che, come ben sappiamo dopo il finale di stagione di Tulsa King, avrà ancora un bel po' di problemi da risolvere: i fan, però, si stanno già chiedendo quante ancora saranno le stagioni della serie Paramount+.

Al momento, purtroppo, non ci sono novità al riguardo: tutto ciò che sappiamo è, appunto, che lo show tornerà per una seconda stagione annunciata già sul finire del 2022 dopo il clamoroso successo della prima tornata di episodi, ma come spesso accade in questi casi la produzione sembrerebbe non aver ancora deciso il numero preciso di stagioni da programmare.

Molto, se non tutto, dipenderà chiaramente dai risultati che otterranno i nuovi episodi: e voi, credete che Dwight Manfredi e la sua gang possano guadagnarsi il rinnovo per un po' di stagioni ancora? Diteci la vostra nei commenti!