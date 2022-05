Tulsa King: svelata la data di uscita del nuovo show di Paramount+ con Sylvester Stallone

Annunciata ufficialmente la data di uscita di Tulsa King, la nuova serie di Paramount+ con protagonista Sylvester Stallone. I primi due episodi verranno rilasciati insieme, mentre i successivi arriveranno a cadenza settimanale.

Lo show arriverà il prossimo 13 novembre, per la felicità degli abbonati. I co-creatori della serie sono Taylor Sheridan e Terence Winter, le menti di altri grandi successi della Paramount come The Mayor of Kingstown e Yellowjackets.

Tulsa King racconta la storia di Dwight “The General” Manfredi, un ex boss di New York che, dopo 25 anni di carcere, si trova costretto a vivere nella cittadina di Tulsa in Oklahoma. L'uomo, resosi così conto di essere stato abbandonato da molti fedeli membri della famiglia mafiosa di appartenenza, decide di dar vita ad una propria cosca locale, reclutando in giro per la città improbabili e strambi personaggi, che lo aiuteranno a costruire un nuovo impero criminale in un luogo totalmente nuovo e diverso da quelli conosciuti sino ad allora.

Parlando della scelta di coinvolgere Stallone nella serie, Sheridan ha rivelato a Variety: "Tutti stavano impazzendo. Mi chiedevano delle idee. Ho detto: 'Senti, tutto ciò di cui hai bisogno, secondo me, per avere uno show televisivo interessante, è prendere un personaggio davvero affascinante e lasciarlo cadere in un mondo in cui noi non ne sa nulla'"

Recentemente, Martin Starr si è unito al cast di Tulsa King. Per finire, vi lasciamo con le prime immagini di Sylvester Stallone nello show di Paramount+.