Tulsa King: Sylvester Stallone e un impero criminale nel trailer della serie Paramount+

Dopo averci deliziato con la serie fenomeno degli ultimi anni Yellowstone, con i suoi ulteriori spin-off in arrivo, ma anche con le vicende di Mayor of Kingstwon, Taylor Sheridan è pronto a condurci nel mondo della criminalità organizzata con la sua nuova serie targata Paramount+, ovvero Tulsa King. Ecco il nuovo trailer con Sylvester Stallone.

Come vediamo nelle sequenze mostrate dal trailer ufficiale, Tulsa King racconta la storia di Dwight “The General” Manfredi, un ex boss di New York che, dopo 25 anni di carcere, si trova costretto a vivere nella cittadina di Tulsa in Oklahoma. L'uomo, resosi così conto di essere stato abbandonato da molti fedeli membri della famiglia mafiosa di appartenenza, decide di dar vita ad una propria cosca locale, reclutando in giro per la città improbabili e strambi personaggi, che lo aiuteranno a costruire un nuovo impero criminale in un luogo totalmente nuovo e diverso da quelli conosciuti sino ad allora.

Max Casella (The Tender Bar) interpreterà Armand Truisi, un ambizioso criminale che opera sotto il patrocinio della famiglia Invernizzi. Domenick Lombardozzi (Billions) interpreterà Charles "Chickie" Invernizzi, il sottocapo e capo di fatto della famiglia criminale Invernizzi. Vincent Piazza (Boardwalk Empire) interpreterà Vince Antonacci, scagnozzo di Chickie. Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel) interpreterà Tyson, un laureato dalla battuta pronta e dall'occhio attento che si comporta in modo più duro di quanto non sia in realtà e desidera una vita lontana dalle sue radici.

Tulsa King in precedenza era stata presentata come Kasas City visto che sarebbe dovuta essere ambientata nella cittadina del Missouri. Si è deciso poi di optare per una modifica di location e conseguente nome dello show, ma per il momento non sono ancora chiare le ragioni di questa scelta. Staremo a vedere se dopo i suoi iconici franchise cinematografici, Sylvester Stallone sarà anche in grado di conquistare il mondo delle serie tv. Voi che ne dite?

A differenza di Yellowstone, Tulsa King sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming Paramount+. Il primo episodio della prima stagione arriverà su Paramount+ il 13 novembre prossimo.