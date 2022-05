Tulsa King: Sylvester Stallone nella prime immagine della nuova serie Paramount+

Da poche ore è stata rilasciata dai canali social ufficiali di Paramount+ la prima immagine ufficiale di Tulsa King, la nuova serie con protagonista Sylvester Stallone creata da Taylor Sheridan, che ha già contribuito alla creazione di Yellowstone in qualità di regista e sceneggiatore.

Prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+, Tulsa King racconta la storia di Dwight “The General” Manfredi, un ex boss di New York che, dopo 25 anni di carcere, si trova costretto a vivere nella cittadina di Tulsa in Oklahoma. L'uomo, resosi così conto di essere stato abbandonato da molti fedeli membri della famiglia mafiosa di appartenenza, decide di dar vita ad una propria cosca locale, reclutando in giro per la città improbabili e strambi personaggi, che lo aiuteranno a costruire un nuovo impero criminale in un luogo totalmente nuovo e diverso da quelli conosciuti sino ad allora.

Tra l'altro, come potete vedere voi stessi dal post in calce alla notizia, è stato anche creato un account ufficiale per la serie Tulsa King dove con molta probabilità avremo ulteriori aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di questo show.

Tulsa King in precedenza era stata presentata come Kasas City visto che sarebbe dovuta essere ambientata nella cittadina del Missouri. Si è deciso poi di optare per una modifica di location e conseguente nome dello show, ma per il momento non sono ancora chiare le ragioni di questa scelta. Staremo a vedere se dopo i suoi iconici franchise cinematografici, Sylvester Stallone sarà anche in grado di conquistare il mondo delle serie tv. Voi che ne dite?