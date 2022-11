Tulsa King, Sylvester Stallone racconta il suo ex-gangster: 'Deve imparare a ricominciare'

Sylvester Stallone si è sempre contraddistinto per essere un "uomo d'azione". In Tulsa King, serie di Taylor Sheridan, l'attore ribalta un pò le convinzioni di tutti proponendo un personaggio totalmente diverso. Secondo Stallone, il suo obiettivo era riuscire ad essere irriverente ed imprevedibile.

Nella serie l'attore veste i panni di un ex membro di un clan mafioso abbandonato dalla sua famiglia criminale dopo aver passato 25 anni in carcere. Lo stesso Stallone pare abbia accettato il ruolo per cimentarsi in qualcosa di diverso. Tulsa King è, infatti, la prima serie tv che vede la partecipazione di Stallone. L'interprete, nel corso degli anni, è sempre stato molto fedele al cinema, facendo qualche incursione su piattaforme streaming sempre però in un formato da lungometraggio.

Dopo le dichiarazione di Stallone riguardo la nuova prospettiva di Creed 3, l'attore è tornato a parlare della sua carriera, in particolare del suo lavoro in Tulsa King. Ha raccontato, infatti, come l'idea del personaggio sia ruotata sempre intorno al volerlo rendere irriverente e nel voler raccontare la storia di qualcuno che ha difficoltà a ricominciare. "Quando è fuori da Tulsa, penso che sia davvero riconoscibile per il pubblico, il che lo rende una specie di perdente. Ha 76 anni, completamente solo, al verde, straniero in una terra straniera, completamente perso in una cultura straniera, e deve ricominciare da capo. Se chiedi a qualcuno di ricominciare, sembra una prospettiva terrificante" ha spiegato Stallone.

"Lo spettacolo voleva essere un dramma oscuro e serio. E io ho detto: 'Ah, è stato fatto bene, rendiamolo una specie di dramma imprevedibile mettendo in atto un comportamento bizzarro" ha raccontato, mostrando anche quanto sia stato incisivo il suo contributo nella caratterizzazione del personaggio e nella scrittura finale della sceneggiatura. Il trailer di Tulsa King ci mostra un uomo in difficoltà e in costante conflitto con il proprio futuro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!