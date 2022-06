Tulsa King, il primo trailer della serie TV con Sylvester Stallone

Nel nuovissimo trailer di Tulsa King ecco le prime immagini del protagonista Sylvester Stallone. Si tratta della nuova serie Paramount creata da Taylor Sheridan che debutterà in autunno.

Tulsa King racconta la storia di Dwight “The General” Manfredi, un ex boss di New York che, dopo 25 anni di carcere, si trova costretto a vivere nella cittadina di Tulsa in Oklahoma. Una volta compreso di essere stato abbandonato da molti della sua famiglia mafiosa, decide di dar vita ad una propria cosca locale, reclutando in giro per la città improbabili e strambi personaggi che lo aiuteranno a costruire un nuovo impero criminale in un luogo totalmente nuovo e diverso da quelli conosciuti sino ad allora.

In origine nota con il nome Kansas City, la serie Paramount ha cambiato nome insieme alla città in cui è ambientata: lo show dal creatore di Yellowstone debutterà con i primi due episodi in streaming su Paramount+ il prossimo 13 novembre.

Oltre a Sylvester Stallone, fanno parte del cast di Tulsa King anche Andrea Savage, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson e le recenti new entry Martin Starr e Garrett Hedlund nei panni di Mitch Keller.

Di recente, Taylor Sheridan ha ammesso di lavorare troppo. L'autore ha ben 9 produzioni seriali all'attivo con Paramount, inclusa Yellowstone e la sua galassia di spin-off, ma non intende fermarsi: "Questo volume di lavoro non è sostenibile nel lungo periodo, ma è un'opportunità di raccontare le storie nel modo in cui voglio raccontarle, con una libertà creativa che in questo mondo non esiste. Quindi devo sfruttare quest'opportunità" aveva dichiarato a Variety.