Tulsa King: uscito il teaser della serie con Sylvester Stallone

Rifiutato come comparsa per Il Padrino, il sogno di Stallone di interpretare un mafioso in un qualche film in questi 50 anni non si è mai sopito e finalmente con Tulsa King si è realizzato.

Dwight "Il Generale" Manfredi, interpretato da Stallone, dopo 25 anni torna in libertà e viene spedito immediatamente dal suo capo a Tulsa (Oklahoma) per aprire una sua attività, ma i sospetti sulla sua famiglia mafiosa diventano sempre più insistenti. Dopo brevi e dimenticabili esperienze questo, per la star di Rocky, è il primo vero ruolo da protagonista di una serie televisiva.

Mancano ancora due mesi prima del debutto di Tulsa King sulla piattaforma Paramount (prodotta anche da MTV Entertainment Studios e 101 Studios), ma da poco è stato reso noto anche il teaser trailer della serie accompagnato da qualche breve dichiarazione dell'attore sul co-creatore Taylor Sheridan: "Sheridan aveva in mente una storia di gangster che vanno nel West. È molto legato al western, ma come si manifesta in tutto il paese? Ok, prendete un gangster e mettetelo vicino a un cactus, e che il divertimento abbia inizio".

In attesa che arrivi novembre oltre al trailer, da qualche mese sono state rese note anche alcune immagini in anteprima dal set.