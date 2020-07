Turisti Curiosi con Bob e Mack: un'avventurosa docu-serie arriva su Disney+

Dinsey+ ha pubblicato il trailer di Turisti curiosi con Bob e Mack, una nuova docu-serie originale che sarà in streaming dal prossimo 24 luglio. Al centro della narrazione ci sono le avventure padre-figlio di Bob Woodruff, ex corrispondente di guerra, e del ventottenne Mack.

Dopo aver visitato per lavoro paesi come Colombia, Etiopia, Libano, Pakistan, Nuova Guinea, Ucraina, Bob Woodruff ha abbandonato la professione dopo essere rimasto ferito in Iraq. Ha deciso quindi di intraprendere questo viaggio per approfondire il rapporto con il figlio, spesso trascurato a causa delle continue trasferte, ritrovandosi così a scoprire il meglio, dal punto di vista paesaggistico, culturale e turistico, di questi paesi, dopo aver avuto a che fare con il peggio, con i problemi più gravi e le zone più disastrate.

Il trailer, che si può vedere in calce alla news, dura circa un minuto. "Volevo entrare in contatto con la gente in modo più autentico" racconta nel video l'ex corrispondente. Turisti curiosi con Bob e Mack sarà composta da sei episodi.

Nei giorni scorsi, Disney+ ha anche diffuso le pagine ufficiali delle nuove serie Marvel, Loki, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, tutte attese entro il 2020 nonostante lo stop alle produzioni imposto dalla pandemia di Covid-19.

Per altri approfondimenti sulla piattaforma streaming, rimandiamo alle novità di luglio su Disney+.