Turn Up Charlie: prima immagine di Idris Elba nella nuova comedy Netflix

Netflix ha pubblicato la prima foto ufficiale di Turn Up Charlie, nuova serie comedy che debutterà a Marzo e vedrà Idris Elba nei panni del DJ protagonista. L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, ci offre un primo sguardo al personaggio.

La serie segue le vicende di Charlie, un DJ in difficoltà ed eterno scapolo a cui viene data un'ultima possibilità di successo quando accetta di fare da babysitter a Gabby, la problematica figlia del suo famoso miglior amico.

Tra i protagonisti troviamo Frankie Hervey nei panni di Gabby, Piper Perabo in quelli di Sara e JJ Feild nel ruolo di David, mentre tra le guest star troviamo Angela Griffin, Guz Khan, Jocelyn Jee Esein, Jade Anouka, Cameron King e Dustin Demri-Burns.

Creata da Elba e Gary Reich, la serie è scritta da Laura Neal, Femi Oyeniran e Victoria Asare-Archer. I produttori esecutivi della serie saranno Elba, Reich e Tristram Shapeero. Lo show è prodotto dalla Brown Eyed Boy Production di Reich e la Green Door Pictures di Elba. Gli episodi sono diretti da Matt Lipsey e Shapeero.

Turn Up Charlie segna la terza collaborazione tra Netflix ed il noto attore, dopo Beasts of No Nation di Cary Fukunaga, pellicola uscita contemporaneamente nelle sale americane e in streaming, e Tutta un'altra stoffa, documentario nato per il lancio di una linea di abbigliamento.

Turn Up Charlie debutterà su Netflix il 15 marzo.