Turner e il casinaro, la serie Disney chiude i battenti dopo una sola stagione?

Brandon Jay McLaren, co-star della serie Turner e il casinaro, ha avvertito i fan della possibilità che lo show abbia già concluso il suo ciclo narrativo dopo solo una stagione. In risposta ad un tweet, McLaren ha pubblicato un post nel quale avverte i fan che potrebbe esserci una sorpresa negativa per il futuro dello show.

"Non trattenere il respiro o morirai facendolo" è la misteriosa didascalia del post, con l'immagine di Hooch, il cane ribelle co-protagonista dello show.

Al momento Disney non ha rilasciato dichiarazioni in merito e quindi l'eventuale cancellazione non è ancora ufficiale; qualche speranza per gli appassionati ancora esiste. La lavorazione di Turner e il casinaro è iniziata nel 2019.



Turner e il casinaro - La serie è il sequel del celebre film del 1989, Turner e il casinaro (in originale Turner & Hooch). Creata, scritta e prodotta da Matt Nix, la serie racconta le vicende del Marshall Scott Turner (interpretato da Josh Peck, che eredita il ruolo che fu di Tom Hanks) che eredita un Dogue de Bordeaux di nome Hooch, completamente ribelle e privo di controllo.

Hooch diventerà l'inseparabile compare di Turner, il quale inizia ad indagare sulla morte del padre, che potrebbe non esser stata accidentale.



Trent'anni dopo la trama del film, David (Reginald VelJohnson) è il sindaco di Cypress Beach, e un amico dei figli del suo vecchio e fidato amico, Scott (Josh Peck) e Laura (Lindsy Fonseca). Quando qualcosa di strano accade a Cypress Beach, David viene coinvolto insieme a Scott e Laura, i quali iniziano ad indagare. Nel cast anche Carra Patterson, Brandon Jay McLaren, Anthony Ruivivar, Jeremy Maguire e Vanessa Lengies.



Turner e il casinaro è distribuita dall'estate, grazie a Disney+.