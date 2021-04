Turner & Hooch: arriva questa estate la serie sequel del film con Tom Hanks

La serie sequel Turner & Hooch con Josh Peck è in arrivo questa estate su Disney+. Lo spettacolo sarà composto da 12 episodi della durata di un'ora, e sarà ispirato all'omonimo film del 1989 in cui il detective Scott Turner interpretato da Tom Hanks collabora con un cane piuttosto indisciplinato per trovare un assassino.

Nella nuova serie troveremo il Maresciallo Scott Turnes Jr. che farà amicizia con Hooch mentre indaga sulla morte di suo padre, che a suo avviso non sarebbe stato un incidente come si vede dal nuovo trailer rilasciato dalla casa di Topolino.

La serie creata da Matt Nix (Burn Notice, The Gifted) è interpretata anche da Carra Patterson (The Arrangement) nei panni di Jessica Baxter, la coraggiosa e intelligente partner di Scott; Brandon Jay McLaren (Chicago Fire) nel ruolo di Xavier Wilson, un fantastico ed enigmatico maresciallo; Anthony Ruivivar (The Haunting of Hill House) nel ruolo del capo James Mendez, il capo di Scott con un debole segreto per Hooch; Lyndsy Fonseca (Agente Carter) nel ruolo di Laura Turner, la dolce sorella di Scott nonchè grande amante degli animali; Jeremy Maguire (Modern Family) nel ruolo di Matthew Garland, il figli di Laura; e Vanessa Lengies (Glee) nei panni di Erica Mouniere, l'eccentrica donna capo del programma di addestramento per cani degli Stati Uniti. La star originale di Turner & Hooch, Reginald VelJohnson, riprenderà invece il ruolo di David Sutton, un detective diventato sindaco di Cypress Beach.

Intanto su Disney+ è in arrivo anche la serie dedicata a Gaston Le Fou, insomma il catologo si fa semore più ricco!