Tutte le ultime novità su The Gifted: poteri secondari e parentele confermate

Questo mercoledì su Fox vedremo il mid-season finale di(ma in realtà non lo è: il mid-season finale è il decimo episodio, che andrà in onda a gennaio da noi).

Nel frattempo il cast ci ha stuzzicato con un po' di novità riguardanti la serie tv basata sui mutanti dei fumetti della Marvel e prodotta dalla Fox.

In primis, Emma Dumont, che interpreta Lorna Dale/Polaris, ha confermato una mutazione secondaria per lei in arrivo. "Posso assicurarvi che, nei prossimi episodi, ci saranno dei grossi cambiamenti che la riguardano. I suoi poteri hanno una seconda manifestazione e, da quel momento, cambierà. E' veramente interessante". La Dumont vorrebbe anche che il suo personaggio avesse il costume dei fumetti, in particolare il suo 'elmetto': "Adesso abbiamo il nostro telepate nello show. Sto cercando di convincere Matt Nix a darle il suo elmetto, ma per ora non c'è stato alcun motivo sul perché debba averlo. Spero che Esme inizi a leggerle la mente, cosi dovrà averlo!".

Ed inoltre, oltre all'esistenza del Club Infernale (apparso in X-Men - L'inizio) - legata all'apparizione di due personaggi classici della mitologia degli X-Men - sembra che siano state confermate anche alcune parentele, soprattutto quella tra Thunderbird e Warpath. "Eclipse è alla ricerca di una famiglia da tempo" ha spiegato Sean Teale a.k.a. Eclipse "Thunderbird ha un fratello che non vede da tempo. Lorna non sa di avere un padre... Magneto, perché è troppo costoso da avere...".