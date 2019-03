Tutti i nuovi dettagli dall'imminente seconda stagione di Cloak & Dagger

Mentre la Marvel sta promuovendo la seconda stagione di Cloak & Dagger con il rilascio di clip esclusive, ecco arrivare in rete delle dichiarazioni riguardanti questa nuova serie televisiva.

Lo showrunner Joe Pokaski ha promesso dei grossi cambiamenti in questa seconda stagione: "Sarà ambientata otto mesi dopo la prima. La prima stagione era una sorta di 'chi sono io?'. E se la stagione numero uno era incentrata sul 'dannazione, sono un eroe', questa seconda sarà sul 'che tipo di eroe voglio essere?'. Tandy e Tyrone saranno in situazioni differenti. Tandy viveva in una chiesa, con una sua vita tutta cinica, ed ora vive con la madre. Tyrone aveva tutto, viveva con i genitori ma non voleva andare a scuola ed ora si ritrova con nulla. E nell'episodio uno introduciamo una forza della natura con cui soltanto loro possono collegarsi e che incasinerà le loro vite personali".

In questa seconda stagione vedremo delle new entry nello show, ma gli occhi saranno puntati tutti sulla villain, Mayhem, interpretata da Emma Lahana: "E' una conseguenza di quello che è accaduto a Brigid la scorsa stagione. Le hanno sparato, ha un disturbo da stress post-traumatico, e non necessariamente affronterà il tutto al meglio. Sta usando delle pillole, ha difficoltà ad affrontare tutto questo. Ed ora ha questo lato di sé più oscuro che non può più ignorare, è una donna in guerra con sé stessa". "E' stato bello poter trovare tutto questo materiale nei fumetti originali di Cloak & Dagger" continua Pokaski "Avevano introdotto Brigid O'Reilly molto bene, era una loro alleata e poi, improvvisamente, diventava - non voglio dire un'avversaria - ma un loro contrappunto. E' stato interessante rileggere quelle storie perché Mayhem non è una vera cattiva, vuole contrastare i cattivi lei stessa. Ma c'è sempre stato questo dibattito nei fumetti tra la linea di confine che separa la giustizia dalla vendetta. Quindi dovremmo dire che Mayhem è la villain ma, visto che siamo nel mondo della Marvel, è anche un essere umano ed Emma ha fatto un ottimo lavoro con questo. Per noi è un personaggio simile a Killmonger di Black Panther. Tandy, Tyrone e Mayhem hanno semplicemente dei punti di vista differenti".

E riguardo un crossover con Runaways? Le star e i realizzatori della serie si dicono pronti ad un crossover del genere ma, per ora, non è dato sapere se e quando lo vedremo.