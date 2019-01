Tutti pronti per il ritorno di Castle, il trailer di The Punisher 2 domani: ecco il poster

Dopo tanta attesa, i Marvel Studios e Netflix hanno ufficializzato per domani l'arrivo del full trailer ufficiale della seconda stagione di The Punisher, che debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 18 gennaio.

Nell'annunciarlo - tramite un tweet che trovate dopo il salto - Netflix ha diffuso in rete anche un poster ufficiale che mostra il nostro Frank Castle a.k.a. Punisher (Jon Bernthal); inoltre vi segnaliamo anche un motion poster che mostra il dualismo tra Castle e il personaggio di Billy Russo (Ben Barnes), la storica nemesi del personaggio che, nei fumetti, è conosciuto come "Mosaico".

Nel cast della seconda stagione ci saranno Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis), Josh Stewart (John Pilgrim) e Floriana Lima (Dr. Krista Dumont), mentre è confermata la presenza da guest-star di Deborah Ann Woll, di ritorno nei panni di Karen Page. The Punisher è una delle serie della Marvel prodotte per Netflix ad essere sopravvissuta alla cancellazione: infatti, nei mesi scorsi, sono state cancellate serie come Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist. Molti fan sostengono che, una volta arrivata la nuova stagione, Netflix cancellerà anche The Punisher e, successivamente, la stessa sorte toccherà a Jessica Jones (la cui terza dovrebbe arrivare entro l'estate).

La seconda stagione di The Punisher debutterà su Neflix il 18 gennaio.