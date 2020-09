TV nel panico: la Rai blocca Elisir e I soliti ignoti. A rischio anche il GF Vip

Dopo il caso di Covid-19 che ha causato lo slittamento di Ballando con le Stelle, molti altri programmi televisivi si trovano a fare i conti con questo difficile momento. In particolare la Rai è stata costretta a sospendere la produzione de I Soliti Ignoti ed Elisir mentre sembra essere a rischio anche la partenza del Grande Fratello Vip.

Il game show di Rai Uno condotto da Amadeus sarebbe dovuto iniziare il prossimo 13 settembre con uno speciale in prima serata in diretta ma, a causa di un sospetto caso di Covid la messa in onda partirà il giorno successivo con gli episodi già registrati nelle scorse settimane. Al suo posto il direttore Stefano Coletta ha deciso di affidarsi all'usato garantito di Gabriele Muccino con A casa tutti bene.

Ancora non si sa con certezza cosa accadrà invece ad Elisir, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla salute condotto ormai da oltre vent'anni da Michele Mirabella. Anche qui un membro della troupe di studio sarebbe risultato positivo al Coronavirus e dunque si prevede un ulteriore stravolgimento del palinsesto.

Se la Rai si trova ad affrontare per l'ennesima volta dei casi sospetti, dopo aver già dovuto fare i conti con la sospensione di Io e Te, Mediaset si trova a fronteggiare i primi probabili rinvii. Infatti sembra che siano risultati positivi alcuni membri dello staff del Grande Fratello Vip che sarebbe dovuto partire lunedì 14 settembre. I concorrenti sono tutti in quarantena preventiva e, nessuno di loro sarebbe stato contagiato. Vi informeremo naturalmente appena possibile sui prossimi aggiornamenti.