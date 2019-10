TWD: Norman Reedus rivela come hanno celebrato l'ultimo giorno sul set di Danai Gurira

Uno dei temi più anticipati e che più colpiranno i fan di The Walking Dead sarà l'uscita di scena di Michonne, il personaggio interpretato da Danai Gurira. L'attrice ha girato le sue ultime scene e Norman Reedus (Daryl Dixon) ha voluto celebrare al meglio l'addio della collega e amica, facendo le cose in grande.

"Amo Danai, è una forza così grande dello show", ha raccontato Reedus al Daily News. "Per il suo ultimo giorno sul set, ci siamo riuniti tutti. Ho organizzato uno spettacolo di fuochi d'artificio di un'ora, perché li adoro. È stato grande. C'era anche una torta gigante di Michonne. Era il busto di Michonne fatto a torta, in tre dimensioni". I festeggiamenti, però, non hanno impedito che la commozione prendesse il sopravvento. "È stata un giornata molto triste, ci sono state tante lacrime", ha confessato Reedus, che aveva già parlato di quanto gli mancherà Danai Gurira nello show e di come diventa malinconico quando ci pensa.



L'addio di Michonne ha colpito tutti ed è molto sentito. Per questo, gli autori hanno cercato di gestire al meglio il suo arco narrativo finale, in modo da trattare il personaggio con il maggior rispetto possibile. Abbiamo avuto già diverse conferme sulla soddisfazione per il finale a lei destinato e di recente anche Avi Nash ha promesso che sarà appropriato.



La decima stagione di The Walking Dead andrà in onda a partire dal 6 ottobre e l'emittente AMC ha pubblicato in anteprima i minuti iniziali della première.