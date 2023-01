TWD, perché gli spin-off hanno solamente sei episodi? Parla il produttore della serie

Fan da tutto il mondo sono su di giri per la prima foto del set dello spinoff su Daryl, altri sono invece perplessi dalla durata degli spin-off in uscita. Come mai tale numero?

"Detto chiaramente, era più una questione di AMC. In realtà è anche un trend del 2023, quello di raccontare storie ad una cadenza differente. Dopo 12 anni, questa ci ha spinti a raccontare le nuove storie in modi differenti", ha affermato il produttore esecutivo della serie Scott Gimple in un'intervista per Collider.

"Io sono un dinosauro. Considerando l'universo di The Walking Dead e il modo di narrare della serie, poterlo fare in modo diverso è stato molto soddisfacente e interessante, e grazie al cielo, ci ha fornito nuovi tipi di approccio", ha aggiunto. Questo nuovo modo di dividere la serie riprende però un pattern già presente in TWD, quello della primissima stagione. A quanto pare, la serie sui walkers compie un giro completo tornando ad alcune delle sue caratteristiche originarie.

Intanto sono state svelate le finestre di lancio per gli spin-off di TWD: i due sequel, concentrati su Maggie e Negan e Daryl Dixon, hanno delle date abbastanza differenti. The Walking Dead: Dead City potrebbe esordire il prossimo Giugno, mentre per i restanti si parla del 2024.