Un tweet di Game of Thrones fa letteralmente impazzire i fan

Game of Thrones ha chiuso i battenti nella prima parte del 2019, causando tristezza e anche diversa rabbia nei fan, a causa dell'ultima discussa stagione. Ora i fan dello show HBO sono letteralmente impazziti dopo che sull'account ufficiale Twitter della serie è stato pubblicato un tweet con sole tre parole:"Winter is coming".

Potrebbe trattarsi di un annuncio all'orizzonte per qualcosa legato allo show tratto dai libri di George R.R. Martin, oppure semplicemente una simpatica citazione per l'arrivo della stagione invernale.

Qualunque sia il motivo del tweet, ha scatenato una reazione incontrollata dei fan, che si sono riversati tutti sui social per commentare la breve frase.



Il franchise infatti è tutt'altro che morto. HBO ha confermato la produzione di una serie prequel, annunciando che realizzerà una serie sulla Casa del Drago. In cantiere ci sarebbero altri spin-off che per il momento non sono stati comunque confermati, dopo la cancellazione della serie prequel che aveva tra i protagonisti anche Naomi Watts.

Secondo Chapman il finale alternativo di Game of Thrones dovrebbe essere pubblicato, soprattutto dopo le dure polemiche di molti fan, non soddisfatti di come la serie ha chiuso i battenti con l'ultima stagione.

Recentemente è intervenuta anche Emilia Clarke, per parlare delle pressioni subite sul set per girare alcune scene di nudo e dell'aiuto ricevuto in quel frangente dal collega, la star di Aquaman Jason Momoa.