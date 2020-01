Il tweet di Stephen Amell dopo Crisi Sulle Terre Infinite fa commuovere i fan

Non c'è dubbio che gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite abbiano scosso notevolmente le fondamenta dell'Arrowverse per sempre. La sorte di uno dei personaggi fondamentali per i vari universi narrativi DC, Green Arrow, ha portato l'attore a pubblicare un tweet a riguardo

Il crossover che ha fatto tanto discutere i fan dell'Arrowverse è giunto alla sua conclusione. Dopo la morte di Green Arrow durante la prima ora, e la sua ricomparsa come Spettro nella quarta parte, i fan si sono dovuti rassegnare alla definitiva morte del personaggio Di fatto però l'ultima apparizione dell'eroe avverrà nell' ultima puntata di Arrow che sarà collegata al crossover

Non poteva mancare però il commento di colui che ha interpretato il ruolo per otto anni, e attraverso Twitter annuncia il suo definitivo addio al personaggio:

"Dopo 8 stagioni e un intero Universo è arrivato il momento giusto per fare un passo indietro. Che bel percorso."

Ovviamente i fan hanno commentato ringraziando l'attore per il lavoro svolto e commuovendosi nell'assistere all' addio del proprio beniamino. Del resto, affezionarsi ad un personaggio e arrivare con lui fino alla fine del tragitto non può che essere toccante.

In America anche la serie di Arrow giungerà al termine a breve, mentre in Italia dovremo aspettare fino al 3 aprile per iniziare a vedere l'ottava e ultima stagione su Premium Action.

Per avere un parere riguardo al crossover vi rimandiamo alla recensione di Crisi Sulle Terre Infinite