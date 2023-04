Twilight, arriva la serie TV! L'annuncio ufficiale di Lionsgate

In una recente dichiarazione, Lionsgate TV ha confermato di essere al lavoro su un adattamento televisivo di Twilight, celebre saga di romanzi scritta da Stephenie Meyer tra il 2005 e il 2008.

Secondo alcune indiscrezioni, i produttori esecutivi sono Wyc Godfrey (la cui società di produzione Temple Hill ha realizzato i cinque film ispirati alla saga) ed Erik Feir (ex co-presidente della Lionsgate Motion Picture Group). Al momento, il progetto non è stato ancora assegnato ad alcun servizio di rete o piattaforma di streaming.

Il franchise cinematografico, noto con il nome complessivo di The Twilight Saga, è composto da cinque film – Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn - Parte 1 e Breaking Dawn - Parte 3 – realizzati tra il 2008 e il 2012, con un incasso totale di oltre 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. A contribuire a un risultato simile sono stati indubbiamente gli attori, tra i quali ricordiamo Kristen Stewart (Isabella "Bella" Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen), Jackson Rathbone (Jasper Hale) e Nikki Reed (Rosalie Hale). Ne deriva un'operazione simile a quella per realizzare la serie TV targata HBO di Harry Potter.

Al termine della saga, i due attori protagonisti non hanno certo interrotto la loro carriera: per Stewart ricordiamo Lizzie, Underwater e il recente Irma Vep - La vita imita l'arte, mentre per Pattinson i celebri Il re, Tenet e The Batman, che nel 2023 ottenne tre candidature al Premio Oscar e quattro per i BAFTA.

Se desiderate fare un salto nel passato, ecco la recensione di Twilight, una storia d'amore con due protagonisti d'eccezione.