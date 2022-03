Twilight, Ashley Greene convinta:'Il franchise è perfetto per un reboot televisivo'

In un'epoca nella quale spopolano reboot, sequel e remake è difficile immaginare che Twilight rimanga fuori da tutto questo. D'altronde il successo della saga non si è mai interrotto e nel 2020, complice il lockdown per la pandemia in corso, le visualizzazioni streaming dei film sono schizzate alle stelle.

Diversi protagonisti del franchise hanno ammesso in passato che sarebbero disposti a mettere nuovamente i denti da vampiro ma qualcuno ha fatto di più, come Ashley Greene.



Chiacchierando con Entertainment Weekly, l'attrice ha dichiarato che Twilight ha un sacco di potenziale per essere riavviato da zero in una serie tv:"Penso, onestamente, che ci siano così tanti retroscena con questi personaggi che si potrebbe fare una serie al 100% e non necessariamente un remake. Penso che ci sia ancora così tanto fascino intorno a questi personaggi". Protagonisti della serie di film sono Robert Pattinson e Kristen Stewart; la produzione cercò l'interprete di Edward tra gli attori di Harry Potter.



Vampiri e romanticismo sono da sempre un binomio che attrae moltissimo gli spettatori. E la forza di un marchio come Twilight sarebbe una garanzia di successo per un'eventuale produzione televisiva. Sono passati solo dieci anni da quando Breaking Dawn - Parte 2 ha completato una saga capace di fruttare ben 3,3 milioni di dollari al botteghino.



Ci sarà davvero una serie tv di Twilight all'orizzonte? Vedremo se la provocazione di Ashley Greene avrà un reale seguito.

Tra gli aneddoti più recenti su Twilight spicca quello del potenziale licenziamento di Robert Pattinson dalla produzione della saga.