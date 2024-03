Twilight come Harry Potter: tutto quello che sappiamo sulla serie tv

Stiamo indubbiamente assistendo ad un momento di rinascita delle storie che hanno accompagnato la nostra adolescenza: oltre all'attesissima serie tv di Harry Potter, è in programma anche un remake di Twilight.

Infatti, dopo mesi di notizie non confermate, negli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità, con l'annuncio di Lionsgate della serie tv ispirata ai romanzi di Stephanie Meyer. Non uno show live-action, ma una serie animata: scelta che giustificherebbe la decisione di creare un nuovo adattamento delle storie di Edward e Bella, donandogli nuova linfa e quindi tentando in un qualche modo di svincolarle dall'immaginario legato ai volti di Robert Pattinson e Kristen Stewart.

A dire il vero, le notizie circa questo nuovo adattamento di The Twilight Saga sono attualmente avvolte dal riserbo più totale, comprese quelle legate alla piattaforma designata per la distribuzione o alla data ufficiale in cui quest'ultima verrà fissata. Stesso discorso a proposito del team creativo dietro al progetto, anche se nel 2022 si parlò di Sinead Daly come futura sceneggiatrice degli episodi (dato comunque non confermato ufficialmente). Si prevede che Stephanie Meyer verrà coinvolta nel progetto, mentre Wyck Godfrey ed Erik Feig di Lionsgate saranno produttori esecutivi.

L'apice del successo del franchise di Twilight si registrò nei primi anni Duemila, con la pubblicazione del ciclo di quattro romanzi pubblicati dall'allora esordiente Stephanie Meyer tra il 2005 e il 2008. Seguirono poi cinque adattamenti cinematografici, usciti tra il 2008 e il 2012. A questo punto, siamo curiosi di vedere se il remake e la scelta di utilizzare un nuovo linguaggio al suo interno daranno i loro frutti, riscuotendo (anche con le nuove generazione) una popolarità paragonabile a quella vista in passato.

