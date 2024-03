Twilight, Kristen Stewart:'Fossi stata io avrei mollato Edward all'istante!'

La saga di Twilight grazie alla storia d'amore tra Bella Swan ed Edward Cullen ha conosciuto un successo globale che non accenna a diminuire, anche in virtù della produzione della prossima nuovissima serie tv. Kristen Stewart è tornata a parlare della propria esperienza nel franchise in una recente intervista.

Dal suo punto di vista, Stewart ha dichiarato che avrebbe lasciato su due piedi Edward appena la sete vampiresca del ragazzo avrebbe messo in discussione la loro storia d'amore:"Io l'avrei lasciato immediatamente. Voglio dire, se avessi detto 'Hey, voglio provare questo' e lui avesse detto 'No, è solo per me', io avrei risposto 'Beh, questo è solo per me. Tutta la mia vita, senza di te'".



Ad inizio anno Lionsgate ha confermato la produzione di una nuova serie animata di Twilight. Al momento, non è stato annunciato se la serie sarà un reboot completo del materiale originale oppure uno spin-off ambientato nello stesso universo.

Stephanie Meyer sarà coinvolta nell'adattamento tv di Twilight ma la produzione non ha ancora deciso il nome dello showrunner né i componenti del cast e della crew.



I produttori esecutivi saranno Wyck Godfrey e l'ex co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group Erik Feig. Michael Burns, vice-presidente di Lionsgate, ha dichiarato:"Stiamo per proporre la serie di Twilight, una serie animata, credo che ci sarà molto interesse".



Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie tv di Twilight, una delle più attese insieme a Harry Potter.

