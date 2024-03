Twilight, Lionsgate annuncia la serie tv animata remake dei film

Oltre a John Wick, Lionsgate ha deciso di portare sul piccolo schermo anche un altro grande franchise cinematografico come Twilight. A confermarlo è stato Michael Burns, vicepresidente di Lionsgate, che durante lo stesso evento ha confermato anche la realizzazione di un prodotto per la tv della saga action con Keanu Reeves.

"Stiamo per lanciare Twilight, una serie animata, penso che ci sarà molto interesse" ha spiegato Burns, senza entrare nel dettaglio per quanto concerne lo show che riporterà sullo schermo la storia d'amore tra Edward Cullen e Bella Swan.

La notizia di una serie tv su Twilight è iniziata a circolare nell'aprile 2023 e secondo Deadline la scrittrice Stephanie Meyer sarà coinvolta.

Il franchise cinematografico di Twilight è composto da Twilight (2008), New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn - Parte 1 (2011) e Breaking Dawn - Parte 2 (2012).

I film si sono rivelati dei successi commerciali, entrando nell'immaginario popolare e contribuendo alla popolarità mondiale per i protagonisti, in particolare Robert Pattinson (Edward Cullen) e Kristen Stewart (Bella Swan).

Potete recuperare sul nostro sito la recensione di Twilight, il primo film della saga cinematografica amata in tutto il mondo e diretta da Catherine Hardwicke. Al momento non ci sono ulteriori notizie sulla serie animata ma vi terremo aggiornati nelle prossime settimane su eventuali sviluppi, dopo le parole di Michael Burns che hanno ufficializzato la produzione.