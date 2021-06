Twilight of the Gods, ecco il cast dell'anime Netflix di Zack Snyder! C'è una star di GoT

A Zack Snyder piace rischiare, questo l'abbiamo capito ormai da tempo: l'idea di mettersi a dirigere per Netflix un nuovo anime basato sulla mitologia nordica non deve dunque aver spaventato più di tanto il regista di Batman v Superman e Justice League, pronto come non mai a lanciarsi in questa nuova avventura.

Zack Snyder e Jay Oliva presentarono Twilight of the Gods la scorsa estate, ma fino ad oggi nulla di concreto si era ancora saputo sull'anime che porterà su Netflix le divinità capeggiate da Odino: durante la Geeked Week, ci sono stati finalmente svelati i nomi degli attori e delle attrici che prenderanno parte al progetto.

In Twilight of the Gods troveremo dunque John Noble nei panni di Odino, Paterson Joseph in quelli di Loki, ma anche Corey Stoll come Hrafnkel e Jamie Chung come Hel, mentre la Sidkona avrà il volto di Jamie Clayton. La star di Game of Thrones Kristopher Hivju darà invece voce ad Andvari, mentre Lauren Cohan arriverà direttamente da The Walking Dead per interpretare Inge.

Sarà invece Peter Stormare ad interpretare Ulfr, seguito da Pilou Asbæk (Thor), Rahul Kohli (Egill), Stuart Martin (Leif) e Sylvia Hoeks (Sigrid). Un cast di primo livello per quello che si prospetta essere un progetto sicuramente interessante? Quali sono le vostre impressioni? Avete fiducia in Zack Snyder dopo il successo del suo Justice League? Nell'attesa di saperne di più, diteci la vostra nei commenti!