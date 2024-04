Twilight of the Gods, a giugno Zack Snyder presenterà la sua attesissima serie Netflix!

L'idillio tra Netflix e Zack Snyder sembra destinato a durare: il regista è attualmente sulla bocca di tutto dopo l'uscita delle due parti di Rebel Moon sulla piattaforma, ma è già pronto a guardare avanti con il prossimo progetto che lo legherà alla grande N e che ci verrà finalmente presentato il prossimo giugno.

Stiamo ovviamente parlando di Twilight of the Gods, la serie animata il cui cast ci è stato annunciato da Snyder e Netflix ormai un po' di tempo fa: da allora non ci sono stati svelati altri dettagli sullo show che dovrebbe poggiare le proprie basi sulla mitologia norrena, ma il prossimo Festival di Annecy potrebbe essere il momento giusto per saperne di più.

In occasione del grande ritorno di Netflix al Festival Internazionale del Film d'Animazione, infatti, sarà presente proprio il regista di 300 e Batman v Superman per parlarci di questa serie animata che promette di dar sfogo a tutta la voglia di epica e mitologia di Snyder: non è chiaro, ovviamente, quali siano i dettagli che possiamo aspettare ci vengano rivelati, ma chissà che non sia la volta buona per dare uno sguardo anche a qualche prima immagine dello show! Per saperne di più, comunque, l'appuntamento è a giugno 2024.

