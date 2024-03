Twilight, la serie animata: quali sono le ultime novità della serie?

Scritta da Stephenie Meyer, la serie di libri comprendeva 4 libri: Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Vol clamoroso successo dei libri ha portato allo sviluppo di una serie di film, campione di incassi anche al botteghino, per un ricavo totale di più di 3 miliardi di dollari a livello globale!

È dal 2016 che si discute su possibili esplorazioni dell’universo di Twilight e, alla fine, Lionsgate ha annunciato la serie tv animata di Twilight nel 2023, basata proprio sui libri di Meyer. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Nel 2023 Michael Burns, vicepresidente della Lionsgate, annunciò la serie in questione: “Il progetto che stiamo portando avanti è per una serie animata di Twilight e penso che sarà molto interessante”. Al momento la Lionsgate sta cercando una rete e se la produzione dovesse iniziare alla fine di quest’anno, la serie animata potrebbe vedere la luce nel 2026, anche se questa data è solo ipotetica e basata sulle poche informazioni trapelato fino ad ora.

La regista del primo film della saga cinematografica Catherine Hardwick, nel 2023 si era espressa sulla direzione che, secondo la sua opinione, avrebbe dovuto imboccare il nuovo show tv: le speranze per l’imminente adattamento cinematografico di Catherine Hardwick che spera che l’amore tra Edward e Bella rimanga centrale. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ne sarà dello show animato attesissimo dai fan del mondo costruito da Stephenie Meyer.