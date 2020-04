Twin Peaks 4 non si farà, lo conferma l'autore David Lynch

A causa della live di Kyle MacLachlan di Twin Peaks, numerosi appassionati della serie che avevano iniziato a sperare in una questa stagione dello show, David Lynch ha però subito smentito queste voci, durante un'intervista concessa a The Hollywood Reporter.

Il grande successo ottenuto dalle nuove puntate, andate in onda dopo più di venti anni dalla fine della seconda stagione, aveva rinnovato l'interesse di tutti nei confronti di Twin Peaks, confermando la grande influenza che ha avuto nel mondo delle serie TV. Ecco le parole di David Lynch a riguardo: "Stanno girando tutte queste voci, ma posso assicurarti che non si sta muovendo niente da quel punto di vista. È un rumor che se anche fosse vero... non sta accadendo niente".

Il celebre regista ha poi parlato del suo conflittuale rapporto con il mondo del cinema: "In questo momento i film di autore sono in difficoltà, tranne i grandi blockbuster. Quelli più artistici non hanno alcun futuro. Potrebbero venire proiettati nei cinema per una settimana, ma generalmente nella sala più piccola, poi vengono fatti uscire direttamente in Blu-ray oppure in streaming. L'esperienza di vedere un film al cinema è ormai persa, ma non dimenticata".

Se cercate altre interviste a David Lynch vi segnaliamo questa notizia incentrata sull'autore di Twin Peaks.